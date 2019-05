Eesti Energia koos Alutaguse vallaga on planeerinud teha Estonia aherainemäe motopargiks. Park asub ümbritsevast maapinnast 60 meetrit kõrgemal, tipukõrgus maapinnast on 78 meetrit, mis võrduks 22korruselise kõrghoonega, ning merepinnast on keskusel kõrgust lausa 125 meetrit.