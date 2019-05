Sillamäel toimub maailmas ainulaadne teatrifestival

"Teater Underworld on juba 19aastane: lõin selle 2000. aastal, kui kutsehariduskeskusesse tööle tulin," rääkis Tereštšenko. "Omal ajal korraldasin Narvas festivali "Kristall-luik", ent kahjuks Narva õppekohas oma lava ei olnud, seepärast puudus ka võimalus festivalitraditsiooni taaselustada. Kolm aastat tagasi aga ühinesid kolme õppeasutust Ida-Virumaa kutsehariduskeskuseks ning Sillamäe õppekohta tulles läksin kohe põlema: siin on suurepärane koht oma unistuse elluviimiseks! Siin on olemas nii lava kui ka kõik tingimused külaliste majutamiseks: ühiselamu, söökla ja restoran. Juhtkond toetas seda ideed meelsasti ning on meile igati toeks. Puudu on vaid valgustustehnikat, kuid pole hullu − tellime seda Tallinnast."