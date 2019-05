Hendrik Aguri süda tilgub tekstiilitaiesele 66 000 euro kulutamise pärast verd

Riigi Kinnisvara AS teatas sel nädalal, et sügisel Kohtla-Järvel valmiva riigigümnaasiumi auditooriumisse paigaldatakse 66 000 eurot maksev Johannes Valdma ja Allar Esko ligemale 50 ruutmeetri suurune tekstiilikunstiteos "Säsi", mis valiti parimaks kümne konkursile laekunud töö seast.

Žürii hinnangul on tänavu detsembris valmiv võidutöö "Säsi" julge, ruumilisust taotlev, valgusele ja varjule pühendatud tekstiilikunstiteos. Installatsioon on oma mastaapsuses täis avastamisrõõmu, mõjudes kui vertikaalne maastik, mis on mõeldud püüdma valgust.