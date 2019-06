Anna Pärnoja: "Artisti, tema ekspressiivsust ning intellekti ei saa eraldada"

Olen tundnud alati väga täpselt, mis on minu jaoks ja mis mitte. Ning ma pole saanud teha lihtsalt ükskõik mida. Eks ma ole selle nimel kogu aeg tööd teinud. Aga pole olnud piisavalt õiget hetke, kus kõik tähed on nõnda joondunud, et olen valmis iseendalt nii suurt panust nõudma. Nüüd see leidis aset. Kuna olen 34aastane, ma ilmselt teangi, mida tahan − ma pole 24 −, ja seetõttu on isegi loogiline, et nüüd nõnda läks.