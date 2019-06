Jõhvikamoos sõidab Valgevenesse sõprussidemeid tugevamaks tantsima

Kolme päeva jooksul toimub Postavõs, mis tähistab oma 210. sünnipäeva, palju eriilmelisi üritusi ja kontserte.

Kogemus olemas

Festivali raames osaleb Jõhvikamoos konkursil "Kes keda?", esineb nii suurejoonelisel ava- ja lõppkontserdil kui ka väiksemate ülesastumistega linna lähiümbruse platsidel. Festivali kaunistab igal aastal värvikirev rongkäik.

Rahvatantsukollektiivi Jõhvikamoos asutaja Kalle Pärt meenutab, et ansambel sai loodud kümme aastat tagasi vaid ühekordseks tarbimiseks, aga nagu ikka − ajutised asjad on sageli kõige püsivamad.

"Mõte sündis laulu- ja tantsupeolt koju sõites. Pidu mõjus nii, et tekkis tahtmine poja klassi lastevanematest tantsurühm moodustada. Selgus, et ühe klassi vanemate seast ei leia piisavalt huvilisi − kutsusime veel tuttavaid. Mõte oli vaid üheks esinemiseks kokku tulla, tantsimaks Jõhvi kooli iga-aastasel tantsu- ja laulupeol. Aga kokkutulnud klappisid isekeskis nõnda hästi, et siiani tantsime," räägib Pärt.

Jõhvikamoos astus festivalil "Helisevad simblid ja akordion" esimest korda üles kaks aastat tagasi. Festivalil saavadki kokku lisaks kohalikele ka Postavõ sõpruslinnade kollektiivid ja tegu on kõrge tasemega rahvamuusikaüritusega. Sellele ei tulda kokku üksnes ennast näitama, vaid toimub ka konkurss, mis on mõeldud eelkõige rahvamuusikutele. Ja nende tase on ikka vaat et professionaalne. "Meie oleme taidlejad ja me ei konkureeri professionaalidega," täpsustab Pärt.

Ükski Jõhvikamoosi tantsija polnud varem Valgevenesse jalga tõstnud ja sestap oli esmakordse külastuse näol tegu kõigile põneva avastusretkega.

"Valgevenes on tore!"

"Tegu pole ju eestlase esimese eelistusega, kui hakatakse näiteks puhkusereisi planeerima. Samuti on vaja Valgevenesse sõiduks viisat − oluliselt lihtsam on sõita lääne poole. Meil kõigil oli tore ja sümpaatne kogemus ning praegu tahavad kõik rõõmuga sinna taas minna.

Elukeskkond on meie omaga võrreldes hoopis teistsugune; nende areng on hoopis teisel kiirusel toimunud. Ühest küljest on tegu nostalgiareisiga − näha kohti ja maju ja kauplusi, nagu need meil mitukümmend aastat tagasi olid. Aga inimesed on seal väga lahked ja sõbralikud ning suhtumine külalistesse oli lausa uskumatult soe. Tore on käia paikades, kus oled oodatud," räägib Pärt.

Praegu valmistub Jõhvikamoos ka oma 10. sünnipäeva peoks ja see ongi järgmine suurem sündmus − pärast Valgevenet. Eelseisva suve suure peo sõel osutus neile paraku liiga tihedaks.

Jõhvikamoosi Postavõ reisi muudab ametlikumaks see, et vallavalitsuse poolt sõidab tantsijatega kaasa valla kultuurijuht Anne Uttendorf ning rahvatantsukollektiivis tantsib kohaliku volikogu liige Teet Enok.