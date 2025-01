Tänavu jääb ära mitu suursündmust, mis pugesid mullu rahva südamesse

Mullune pidu, mis talvise tantsupeo traditsiooni uuel kujul ellu äratas, sai peetud just integratsiooni sihtasutuse toetusega. "Nüüd toodi põhjuseks, miks toetust mitte anda, et pealtvaatajaid oli vähe. Kuigi Ida-Virumaal on üheksasada inimest, kes üheskoos tantsivad ja üksteist vaatavad, suur asi. Me ei saa sellisele üritusele publikumasse," rääkis Imbi Tito.