Mart Sander teeb Mäetaguse mõisas suvelavastuse von Roseni naistest

"Olin tõesti heas mõttes jahmunud. Vana mõisahoone on niivõrd heas korras ja täiuslikult restaureeritud − vägisi tekkis mõte, et seal peaks midagi filmima. Triin, entusiast nagu ta on, kilkas kohe, et peaks siin suvelavastuse tegema. Ei läinudki rohkem kui kümme minutit ja meil olid põhimõtteliselt käed löödud. Teel Tallinna istusin vaikselt ja mõtlesin, kodus kirjutasin kiirelt esimese loo valmis," meenutas ta.