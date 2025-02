Publik kiitis pärast "Musta augu" erilinastust Jõhvi Apollos, et kuigi film käsitles tõsiseid teemasid nagu vägivald, üksindus, armastuse ja läheduse igatsus, ei jäänud selle vaatamise järel ängi. Sai nii nutta kui ka naerda.

"Mulle tundub, et kui tõsistest teemadest rääkida läbi nukkernaljaka perspektiivi, panevad need inimesi võib-olla rohkem mõtlema kui otse lajatades," ütles stsenarist-režissöör Moonika Siimets, lisades, et film peaks meeldima lapsemeelsetele täiskasvanutele.