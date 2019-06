"Mägede häälel" osalejaid ootavad eksootilised tripid

"Mägede hääle" üks isasid, filmimees Ivar Murd ütleb, et festivali teisel päeval on väljasõite menüüs kolm ja need kõik on tõelised Ida-Viru pärlid.

Klubi HALL korraldab järelpeo Aidu karjääris, Toila termides toimub tervendav ambientne ravikuur ning − last but not least − Üle Heli teeb heliinstallatsiooni VKG kõrgeima hoone katusel asuval vaateplatvormil, kus varem pole sellist kava kunagi olnud.

Kui varem on "Mägede hääl" ammu või vähem ammu tehtud filmide abil näidanud Ida-Viru põlevkivitööstuse ja -kaevandamise ilu ning valu, siis tänavu saab seega kaeda mainitut ka kotkapositsioonilt − näha nagu peopesal suurt tükki Kohtla-Järvest ja kogu V. Lenini nime kandnud põlevkivikeemiakombinaadi ala.

Nimetatud üritustele tuleb end varakult registreerida, sest näiteks mainitud kotkatuurile pääseb vaid 40 valitud astronauti.

Tänavusel "Mägede häälel" on neli esinemispaika: pealava ehk Kohtla-Raju, Tjuun In ehk Katlamaja, Puhvet ja Haigla Rulapark. Viimasega seoses võib öelda, et festivali avapäeval, 29. juunil avatakse kaevanduspargi-muuseumi alal Eesti vingemaid skate-parke − vähemalt asendi poolest, sest betoonist sõidurada hakkab asuma aherainemäe jalamil.

Pärast päeval aset leidvat rulavõistlust mängivad seal plaate Ats Luik, Kristopher Luigend, Jan Tomson, astub üles peaesineja, kes avalikustatakse juunis, ning veel üks väga eriline külaline.

"Mägede hääl" käis sel kevadel "Intonal festivalil" Malmös ning Raul Saaremets avastas seal enda sõnul vapustava Ukraina päritolu trio Chillera, mis on surf rock´i tüdrukute grupp Odessast. "Täiesti fantastiline asi!" kiidab ka Murd.

Eksootilisematest esinejatest toob Murd veel välja Ühendkuningriikidest pärit Rezzetti, mille näol on tegu täiesti maailmatasemel elektroonilise muusika duoga, mis pani näiteks punkti "Tokyo Fashion Week´ile". Electrosoul System on hea trummi ja bassi underground-kuju, kes saabub Moskvast.

Esimene esineja, kelle festivalikorraldajad välja kuulutasid, on Anna Kaneelina nimeline projekt. Kaneelina nime taha varjub Anna Pärnoja, kes on tuntud ka bändi Evert And The Two Dragons kitarristi Erki Pärnoja naisena. "Harva, kui Eestis tekivad uued asjad, mis on tähtsad − see on; sestap ta on ka meil esiplaanil," kommenteerib Raul Saaremets.