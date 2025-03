Pühapäeval tuleb Kohtla-Järvel publiku ette ligemale paarkümmend bändi

Kell 14 algava maratonkontserdi üks korraldajatest, Kohtla-Järve gümnaasiumi huvijuhi assistent Mihhail Semiyanov ütles, et neljandat korda toimuva festivali vastu on üle Eesti suur huvi, sest esinema tahtis tulla 30 bändi. Nende seast valiku tegemisel hindas žürii lisaks muusikale ka seda, et õpilaste endi roll bändis oleks võimalikult suur.