Kaunite vaadetega klinditee seob Eesti vanima ja noorima rahvuspargi

Ida- ja Lääne-Virumaa turismiedendajad nuputasid välja uue marsruudi, mis rõhutab piirkonna eripärasid: Põhja-Eesti klint on Eesti kõige silmapaistvam loodusmälestis ning Virumaal asuvad Eesti kõige vanem ja kõige noorem rahvuspark. Marsruut, mis sai nimeks kaunite vaadetega klinditee Virumaal, seob kaks rahvusparki omavahel.

"Klint paljastub ja näitab ennast kõige paremini Ida-Virumaal, samuti jääb siia pankranniku kõrgeim tipp. Klinditee on äge ja omamoodi igal aastaajal. Mõned lõigud, näiteks joad, on isegi talvel vaat et kõige atraktiivsemad," kommenteeris Ida-Viru ettevõtluskeskuse turismiinfo konsultant Kristina Ernits.