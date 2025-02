VIDEOD Sillamäel esinevad džässtrio ja Liechtensteini funk-bänd

Nikita Korzouni (saksofon) trios mängivad peale tema tuntud kontrabassimängija Ara Yaralyan ja Narvast pärit noor trummar Mihhail Nikitin, kes on musitseerinud koos selliste Eesti muusikakorüfeedega nagu Olav Ehala, Lembit Saarsalu, Toivo Unt ja teised ning kel on ka oma bänd M-Group.

Kontserdi teises osas astub õhtu erikülalisena lavale Liechtensteini funk-bänd Eve & The Melting Minds. Bänd märgib end tutvustades, et "laulja Eve on läbi uurinud kogu oma koduplaneedi muusika ning rändab nüüd uusi helisid ja inspiratsiooni otsima".