Emakeelepäeval loetakse Narva kolledžis võistu Tammsaaret

Võistulugemise eesmärk on innustada noori ning täiskasvanuid arendama eesti keele oskust ja esinemisjulgust ning populariseerida klassikalist kirjandust. Üritus pakub osalejatele võimaluse kogeda Tammsaare loomingut uues valguses ning mõtestada selle tänapäevast tähendust, tutvustab eesti kultuuri, annab võimaluse harjutada esinemisoskust ning õpetab eesti keelt neile, kellele see ei ole emakeel.

Vähesed teavad, et Anton Hansen Tammsaare sai oma gümnaasiumihariduse just Narvas ning veetis koos perega suvesid Narva-Jõesuus. Tema loominguline kujunemine on tihedalt seotud just selle piirkonnaga. Tammsaare tekstides peegelduvad tema ajastu sotsiaalsed ja filosoofilised mõtisklused, mis teevad tema teosed ka tänapäeval aktuaalseks.