Ksenia Hansman väljendab oma tundeid arvutigraafikas

Ahtme kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aleksandr Dikušenko märkis näituse avamisel, et Ksenia esimene isikunäitus oli kaks aastat tagasi ning vahepealse aja jooksul on autor silmanähtavalt arenenud − tema tööd on väga sisukad ja isegi filosoofilised.

Ilmselgelt on Ksenia lemmikstiil arvutigraafika − kõik näitusel väljas olevad tööd on valminud just selles tehnikas.

Praegu lõpetab neiu Tammiku põhikooli 9. klassi ja valmistub gümnaasiumisse astuma, seetõttu tal kunstikooli jaoks aega eriti ei jää. "Võtsin kunstikoolist aastaks pausi, kuid tulen siia kindlasti tagasi ja lõpetan kursuse ära. Mulle meeldib joonistada, tahan kunstis edasi areneda ja tulevikus võib-olla elukutseliseks kunstnikuks või disaineriks saada," rääkis ta.

Kodus jätkab Ksenia aga vabal ajal joonistamist ikka, kinnitades, et see aitab tal lõõgastuda ja end "tühjaks rääkida".

"Joonistamine aitab mul vabaneda emotsioonidest, eriti negatiivsetest tunnetest. Käesoleval näitusel väljas olevatel töödel pealkirju ei ole, kuid usun, et paljud teismelised kogevad samasuguseid probleeme ja mõistavad, mida ma öelda olen tahtnud. Ja kui ei mõista, siis saab selle kohta mu Instagrami lehelt lugeda."

Ksenia Hansmani õpetajale Marina Melnikule teevad andeka õpilase uued tööd suurt rõõmu ning tema sõnul on see näitus heaks eeskujuks ka teistele õpilastele.

Ksenia ema Julia Hansman lõpetas omal ajal samuti Ahtme kunstide kooli ja tema elukutsegi on seotud kunstiga − ta on kujunduskunstnik ja õpetaja. Oma rikkalikule kogemuste pagasile vaatamata kinnitab ta, et temalgi on, mida tütrelt õppida.

"Ta on väga töökas ja sihikindel ning sügavalt veendunud, et üksnes andest kunstnikule ei piisa − peab ka kõvasti tööd tegema. Ehkki koolitööd on praegu palju, istub ta ikka igal õhtul tahvelarvuti taha ja loob hiliste öötundideni oma pilte. Tulemuseks pole mitte ainult uus näitus, vaid ka võit piirkondlikul kunstiolümpiaadil − peagi sõidab ta Ida-Virumaa au kaitsma Tallinna," rääkis Julia Hansman.

Ksenia Hansmani arvutigraafika näitus jääb Ahtme kunstide koolis avatuks 5. aprillini.