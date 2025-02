IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 13.-20. veebruarini

VARIA

* Jõhvi keskraamatukogus kell 17 Jõhvi vallavalitsuse kohtumine kogukonnaga: luubi all on Jõhvi valla sotsiaalteenused ja -toetused − millised need on ja mis saab tulevikus. Kohtumisel osalevad abivallavanem Ingrid Spitz, sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste ja sotsiaalteenistuse spetsialistid.