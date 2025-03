Virtuaalsed ajarännakud äratavad mineviku ellu ja neid saab kogeda ka külmal ajal

Ida-Virumaa on rikas virtuaalsete ajarännakute poolest, millest enamiku on loonud Egle ja Mairo Rääsk osaühingust Blueray.

Virtuaalse ajarännaku "VR Toila 1938" külastuse kõrghooaeg Oru pargis Toilas on suvel, aga ettetellimisel on seda võimalik kogeda ka muul ajal.

Ajarännaku "Oru lossi sisemine ilu" tähelepanu keskpunktis on lossi Eesti-teemaline keldrikorrus. Kui lossist sai Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi suveresidents, asusid keldris aia- ja piljardisaal, kaardituba, suitsetamise tuba, veinikelder ning puhketuba. Viimast ruumi hakati hiljem kutsuma Eesti toaks. Blueray äratas Eesti rahvuslikust stilistikast kantud ruumid ellu eelmiseks suveks.

"Oru lossi ümberehitustöö juures on rõhutatud just keldrikorruse ja eraldi Eesti toa tähtsust kui üht õnnestunumat näidet eestluse teema käsitlemisest esindushoones. Nii andis Eesti toa taastamine Oru lossi ajarännakule terviklikuma tunnetuse ning tõstis esile meie oma arhitektide ja kunstnike loomingulisi saavutusi," selgitas Mairo Rääsk.

Lossi lugu läheb korda

Ta lisas, et Eesti inimestele ja väliskülalistele läheb hävinud Oru lossi lugu väga korda ning see on innustanud lossi taastamist jätkama. Järjepideva töö eest pälvis Blueray Ida-Viru parima uue seikluse konkursil parima rahvusliku mälu ärataja eripreemia.