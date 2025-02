Vastlapäeval süüakse ära tuhandeid pannkooke

Pärast nelja-aastast pausi korraldab tänavu vastlapäevapidustusi ka Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja. Loomemaja direktori Roman Rikase sõnul on nad otsustanud vastlapäeva tähistamise traditsiooni taaselustada, seda enam, et praegu on koolivaheaeg ja lapsed armastavad väljas lustida.