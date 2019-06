Saunatalu maailma lõpus

Õhtujuht ja motomees Ronaldo Sildnik, kes käinud aastaid kalevipojana Soomes raha teenimas, elab Tammikus. "Kunagi, kui ma sinna maja ostsin, mõtlesin, et see ongi mu unistus: oma maja maal," meenutab ta. Tegelikult polnud see aga päris see: liiklusmüra toas tuletab kogu aeg meelde, et tegemist on siiski pigem linna kui maaga. Nii otsiski ta juba pikka aega midagi, mis oleks kärast ja melust hoopis eemal. Lõpuks leidiski. Seal, kust teised inimesed pigem põgenevad ja kus pole alles jäänud mitte ühtegi inimest, kes aasta ringi kohapeal elaks − Alutaguse laantes asuvas Metskülas.