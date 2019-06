Jõhvi raamatukogu sai esialgu ajutise juhi

Jõhvi raamatukogus on praegu olukord, kus eelmine direktor on vallandatud ja asedirektor pikemat aega haiguslehel. "Keskraamatukogu ei saa kaua ilma juhtkonnata olla ja ma mõistan, et niipea direktorit üldse ei tule," lausus vallavanem Max Kaur, lisades, et konsulteeris hiljuti volikogu kultuurikomisjoni ja Keskerakonna kohalike esindajatega, mida kujunenud olukorras edasi teha.