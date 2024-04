Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees ja linnavolikogu aseesimees Sergei Lopin ütles, et Šalkauskasele on otsitud asendajat juba rohkem kui nädal aega − sest ajast saati, mil ta teatas soovist lahkuda −, kuid seni ei ole otsingud vilja kandnud. "Keegi ei taha eriti tulla," tõdes Lopin, lisades, et osa sobivaid kandidaate, kellega on räägitud, ei taha seniselt töölt ära tulla, teisi ei innusta pakutav palk.