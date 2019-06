Eesti vanima punkari Uno Lauri isikunäitus avatakse "Mägede häälel"

Festivali staabi, Eesti kaevandusmuuseumi galeriis avatava näituse "Uno on punk" autor on Eesti vanima punkarina tuntud Uno Laur. See Tartu kõrgemas kunstikoolis õppinud mees on Eesti pungiajaloos legend omaette, keda teatakse ka Eesti indie-bändi Röövel Ööbiku esimese koosseisu lauljana.