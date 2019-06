Põdra põhjustatud liiklusõnnetuses hukkus tuntud kohvikupidaja

"Eks see lööb paljud asjad nüüd segamini nii hingeliselt kui tööalaselt," ütles Aare Rebban juhtunust rääkides. Ta lisas, et ei oska veel öelda, mis saab nüüd kontserdimaja kohvikus tegutsemisest. "Mina olen öelnud, et võiks kohvikupidamisest seal loobuda, Rita aga soovis veel jätkata. Kuigi meil sai eelmisel aastal kolmeaastane rendileping läbi, siis sai see veel aastaks pikendatud. Nüüd ei teagi, mis saab," rääkis ettevõtja.