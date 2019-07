Jannika Korolkova kujutab oma lõputööks valminud kuuest maalist koosnevas seerias "Tere, Marilyn!" Marilyn Monroed ning asja iva on selles, et iga Jannika Marilyn on valminud ühe suure kunstniku võtmes.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik