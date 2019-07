Suveõhtu randevuu linnaorkestriga

"Me ei teinud sellele üritusele suuremat reklaami, sest tahtsime vaadata, kuidas möödakäijad reageerivad. Ilusa ilmaga jalutab pargis palju inimesi, eriti vanemaid, ning miks mitte nende jalutuskäike muusika ja tantsudega mitmekesisemaks muuta," arutles kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova. "Sellised traditsioonid on paljudes riikides ja linnades. Suur aitäh orkestri liikmetele, kes olid meelsasti nõus esinema tulema, vaatamata sellele, et neil päevil käis neil aktiivne ettevalmistus laulupeoks."