VAATA: Boamao uus muusikavideo "Pole vajagi" võeti üles Jõhvi angaaris

Juuni alguse nädalavahetusel täitus Jõhvi tehnopargi tühi angaar ajutiselt eluga. Elu sissepuhujaks oli Toilas koolibändina alustanud ja praeguseks juba ligi 19 aastat tegutsenud Boamadu, kes filmis muusikavideot oma loole "Pole vajagi".

"Meie eesmärk oli leida üks korralik vana, kole ja kärakas ruum," selgitas bändi trummar Veli Rooger.

Et Rooger rendib koos laulja Peeter Priksiga Jõhvi tehnopargi peahoones bändi asjadeks ruumi, jäi pilk pidama sealsamas tühjana seisval angaaril. "Nii nagu ruumi sisse astusin, sain kohe aru, et see on täpselt see, mida me otsisime. Plaanis oli käia vaatamas veel paari kohta, aga panime angaari kohe "lukku"," rääkis muusik.

Uus lugu "Pole vajagi" kõneleb maailma asjadest.

"Loo sõnum on, et võiks ju ära lõpetada kriisid ning vältida nende uuesti tekkimist. Mis tahes valdkonnas või teemal. On siis vaja torkida ja rüselda üksteisega? Pole vaja nina toppida igale poole. Kui asi toimib, siis poleks ju vaja parandada. Samas tuleks ikkagi areneda ja teha seda ratsionaalselt," avas Veli Rooger loo sisu.

Eelmisel suvel üllitati muusikavideo rokiloole "Hüljatud". Hoogsa loo video filmiti Ida-Virumaa kaunites paikades, alates kõrgest pankrannikust ja aherainemäest, kust avaneb lummav vaade, kuni Toila sadama, pargi ja Rannapungerja tuletorni jalamini välja.

Milleks üldse muusikavideodega vaeva näha?

"Rahva hulgas on üks paremaid muusika levitamise viise Youtube ja seal on video boonuseks. Kui video vaatajat köidab, siis ta on kuni lõpuni selle loo juures. Oleme aru saanud, et lihtsalt singli avalikustamine ei ole see, mis võidaks kõigi südamed," selgitas basskitarrist ja bändi asutajaliige Roger Erikson.