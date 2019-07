LAULUPIDU: President tsiteeris oma kõnes Virve Osilat

"Laulupidude tulevik, muide, sebib täna ja homme siin laulukaare esiridades. /.../ Nemad, need väikesed eestlased, laulavad juba maast, mida armastavad. Nad laulavad sellestki, et õnn ei tule pikutades, pigem sabast sikutades. Just need on eestlaste laulud: kild lootust igas nukras hetkes ja väike manitsus ka igas rõõmsas päevas."

Laul ise kõlas laulupeo teise kontserdi alguses. Kohapeal oli näha, kuidas publik plaksutas peaaegu esimesest taktist kaasa ja laste näod olid lauldes naerul. Virve Osila, kes ei saanud tervise tõttu pealinna sõita, jälgis pidu teleri vahendusel.

"Mul on selle üle väga hea meel, et lapsed seda laulu nautisid. Panin pildikasti hääle nii valjuks, kui südametunnistus lubas, ja ma tõesti nägin, et lastel ei olnud igav seda laulda."

Osila sai laulupeo kontserdi ajal hulga kõnesid ning armastatud luuletajalt küsiti muu hulgas, kas see tegi ta uhkeks.

"Ei teinud. Uhkus on minule natukene teistmoodi asi. Mulle teeb rõõmu, kui see laul kõlab. Üks inimene samuti ütles, et jõudsin oma tähetunni ära oodata. Arvan, et minu väikesed tähetunnid, kui seda niimoodi saab nimetada, on kõik minu raamatud, kui nad on saanud kaante vahele. See, kui minu nimi üle riigi maha hüüti, ei tekitanud minus tähetunni tunnet. Mul oli lihtsalt puhtinimlikult hea meel."

Hea meel oleks Osilal ka selle üle, kui "Õnn ei tule pikutades" jääks lastekooride repertuaari. "See ei peaks nii olema, et ükskord kõlas laulupeol ära ja ongi kõik. Ka Kadri Voorand ütles meie põgusal kohtumisel, et lastele see laul väga meeldib."