Narva Trans kaotas kahe õnnetu vea tõttu euromängu Montenegro klubile

Transi kapteni Marko Meerita sõnul oli meeskond tubli ja võitles ning andis endast parima. "Näha oli, et neil vastasel oli alles hooaja ettevalmistusperiood ning nad ei ole veel tippvormis ning meil olid oma võimalused. Aga jalgpallis on kahjuks nii, et vead maksavad palju," tõdes ta.

Tema sõnul on uue peatreerneri Andrei Sjomini soov, et meeskond hoiaks rohkem palli ja söödaks rohkem mööda maad. "Pallihoidmist on kindlasti meie mängus juurde tulnud," sõnas ta.

Transi poolkaitsja Joseph Saliste tõdes, et vastane oli Transist peaaegu igas mänguelemendis natuke üle. "Meie mängijad ei ole harjunud euromänge mängima. Vastane on 52 korda Euroopa liigas mänginud. Nemad tulid siia ikkagi favoriitidena. Me üritasime anda endast parima. Aga see on meie hetkeseisu tase," sõnas ta märkides kahjutundega, et kui viimane värav oleks õnnestunud ära hoida olnuks 0:1 seisus täiesti hea olnud minna kordusmängule. "Tegime tubli esituse, aga otsustavaks said pisiasjad, vastane on tehniliselt üle. Me ei suuda neile meeskondlikult vastu hakata."