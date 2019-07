Narva kunstnikud taaselustavad möödunud sajandite traditsioone

Kunstnike suvelaagrit korraldavad ka kaugel väljaspool Narvat tuntud kunstnikest entusiastid Vadim Jerohhin ja Irina Jugolainen, kes on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi: taaselustada möödunud sajandite traditsioonid. Narva kandis ja Soome lahe kaldal on ammusest ajast käinud inspiratsiooni saamas paljud loomeinimesed, teiste seas ka kuulsad kunstnikud, kelle pärandit naudib nüüd kogu maailm.

"Piisab sellest, kui meenutada Ivan Šiškinit või Marc Schagalli, et mõista, millise suurusjärgu kunstnike meistriteosed meie kandis valmisid," märkis Irina Jugolainen. "Tahaks need traditsioonid ellu äratada, seda enam, et siinsamas kõrval on Venemaa kultuuripealinn Peterburi, kus elab ja töötab tohutul hulgal andekaid inimesi."