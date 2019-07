Jõhvi volikogu otsusest sõltub kesklinna mänguväljaku saatus

Tegu on kiriku ja endise maavalitsuse hoone vahele jääval, ligemale 5800ruutmeetrisel erakinnistul paikneva avaliku mänguväljakuga, mis hõlmab kinnistust umbes 30 protsenti. Eelmise omanikuga oli kokkulepe, et vald saab seda maad 10 aastat tasuta kasutada, ja see tähtaeg saab täis mõne nädala pärast.