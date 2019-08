"Purfest" toob laserharfi Püssi tuhamäe jalamile, Genka Kiviõli mäele ja J.M.K.E. Aidu karjääri

"Purfesti" ühe korraldaja Gerli Romanovitši sõnul lähtus ta tänavuse keskkonnafestivali kava koostamisel suuresti industriaalsetest esinemispaikadest, milleks on seekord Püssi tuhamägi, Kiviõli poolkoksimägi ja Aidu karjäär.

Ulmeline imepill tuhamäe taustal

Esimesena astub üles Eesti tuntumaid popviiuldajaid Tiit Kikas. Viiuliõpinguid alustas Kikas 4aastaselt. 1990. aastate algul tekkis tal huvi pärimusmuusika, eriti traditsioonilise Iiri viiulimuusika, hiljem elektroonilise ja etnotaustaga maailmamuusika vastu. Ta on musitseerinud eri stiilides: etno, popp, rokk, džäss, crossover.

Aastatel 1995-1996 õppis ta Soomes Sibeliuse akadeemias. Aastal 2011 kaitses Kikas diplomi Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias džässmuusika erialal.

Kikas on olnud helilooja ja arranžeerija rohkem kui saja muusikaalbumi juures; loonud muusika rohkem kui kümnele filmile, telelavastustele ja raadiosaadetele; olnud helilooja ühele originaalmuusikalile; teinud muusikalisi kujundusi rohkem kui viiele teatrilavastusele.

Kikasel on ilmunud kaks sooloalbumit. Albumi "String Theory" andsid koos välja Elwood Music ja Rockadillo Records, lisaks Eestile anti see plaat välja ka Soomes ja Jaapanis. Teine sooloalbum "101 Clowns" tuli välja märtsis 2013, esimest korda Eestis ainult digitaalse kogumikuna. Viimase plaadiesitluskontserdid viisid looja nii Ungarisse, Lätti kui ka Saksamaale.

"Purfestil" mängib mees aga hoopis erilist pilli, milleks on laserharf. "Printsiip on selles, et sealt tuleb laserikiir laserist välja ja kui ma käega selle kiire katkestan, siis tekib heli. Õigupoolest tuleb sealt laserist välja kaheksa kiirt ja siis see on nagu süntesaator. Põhimõtteliselt nagu tavalise klahvi vajutaksid alla, aga lihtsalt klahvi allavajutamise asemel sa katkestad selle laserikiire," tutvustab Kikas oma uudset instrumenti.

Kikase kontsert on 1. augustil kell 22 Purtse jõekäärus, kus taustaks on Eesti ainuke tuhamägi − Purtse oma. Pääs sellele "Purfesti" kontserdile on ainsana vaba − ilma piletita.

Räpp, hard rock ja punk

2. august on "Purfestil" noortepärane räpipäev − kuhu, muidugi, on oodatud igas vanuses publik. Esinemispaik on Kiviõli seikluskeskuse mäe jalam. Alale pääseb kella 19st ning kontsert, kus astuvad üles Suur Papa ja Genka ühes Paul Oja live-bändiga, algab kell 20.

Uku Arop ehk Suur Papa on sündinud 1989. aastal. Räppari esinejanimed on veel Papa Mef ja AROP. Tema kuulsamad hitid on "Kiki Miki" ja "Täna".

Henry Kõrvits aka Genka või Oleg Kosjugin on sündinud 1974. aastal. Räppimist alustas ta 1996. aastal. Genka on juba varem Baltikumi kõrgeimal tehismäel mütanud − nimelt 2012. aastal võeti seal üles viikingite, maooride ning paljaste tšikkidega Genka ja A-Rühma video "Hakka pihta".

Festivali kolmandal päeval näeb/kuuleb Aidu karjääri selles osas, mis piirneb Maidla ja Kohtla-Nõmme vahelise teega, kell 20 algaval kontserdil J.M.K.E.-d ühes Villu Tammega, bändi nimega Must Hunt ja − last but not least − Kosmikuid.

Must Hunt on mullu kevadel Tallinnas loodud rokkansambel. Bändi asutaja ning muusika autor on trummar Marko Atso, enamiku laulusõnadest on kirjutanud Aapo Ilves. Lisaks Markole tegutsevad bändis laulja Freddy Tomingas, kitarrist Brad Jurjens, bassist Ralph Ciavolino ning Marko enda poeg Simo Atso − samuti kitarril.