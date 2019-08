Tuulest ja päikesest loodetakse põlevkivile järglasi

"Põlevkivi toodetakse siis, kui seda on tasuv toota. Praegu on seis selline, et kaevandamismahud langesid, kaevurid töötavad kolm-neli päeva nädalas, Estonia kaevandus töötab ühes vahetuses. Kaevandaja maksab ju küllaltki palju keskkonnatasusid, saastetasud riigieelarvesse, ressursitasudest saavad päris arvestatava osa vallad, ülejäänu läheb riigile − see kõik jääb nüüd saamata. Kui perepea on kodus ilma tööta, siis ta tarbib ka vähem teenuseid, mis tähendab, et mõju on veel laiem," kirjeldas Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuht Kalmer Sokman praegust olukorda.