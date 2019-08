Narvas ja Ivangorodis paralleelselt käivitatud teatrilaboris sündis "Porno-Kristus"

Parajalt paks mees parimais aastais (naerab). Ma ei tea. Ilmselt tegevus teatris NO99 saadab mind elu lõpuni − et olen seal osalenud. Elu jooksul on tehtud igasuguseid vahvaid asju, jah − plusspoolega õnnestumisi on aja jooksul vähemalt enda jaoks olnud. Kui võtta NO99 periood üldse tervikuna kokku, on see üks tohutult lahe kogemus, mis on mind ennast hästi palju arendanud ja aidanud.