Päeva tõmbab kell 10 käima Illuka mõisapargi kohvik, kus toimub lausa kaks kontserti. Kell 10.30 laulavad Peeter Priks ja Heidi Hirtentreu, et teha soojendus Eva ja Villu Talsile, kelle etteaste on täpselt südapäeval. Avatud on Heleni kohvik.