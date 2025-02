Eesti vanemaid seiklusfirmasid Adrenaator Grupp lubab seiklust täispööretel. Adrenaatori hing Imre Poom tunnistab siiski, et seiklused muutuvad kõigile aina jõukohasemaks. Sama nime − "Kõigile jõukohane" − kannab ka üks seiklusmatk. Loomulikult leiab seikluste menüüst selliseidki, mis rohkem proovile panevad.

Mis on kolm laksu korraga koos ampsuga, mida koos kaevandusmuuseumiga turismiklastri talveseikluse kampaanias pakute?

See on kolm korda poolteist tundi tegevust, mis algab muuseumi hoovilt seiklusmatkaga, kus tuleb leida karjääris üles safariauto. Seejärel karjäärisafari, mis toob safariautoga tagasi kaevandusmuuseumisse, kus minnakse maa alla. Kolmele laksule lisandub amps maa all kaevuri sööklas või matka lõpus piknikuna. Sõltuvalt sellest, kuidas klient otsustab.