Tulevase rannapromenaadi pikkus on ligikaudu 640 meetrit ja see paikneb paar aastat tagasi põhjaliku uuenduskuuri järel Sillamäe uueks uhkuseks saanud Mere puiestee ja sadama juurde ulatuva Veski tänava vahel. Järgmises etapis on promenaadi sadamapoolsesse otsa kavas rajada ka jahi- ja paadisadam.