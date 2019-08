Rokifestival "Go Narva!" tõi kokku paar tuhat inimest

Muusikafestivali peakorraldaja, MTÜ GoNarva juhatuse liige Juri Novikov ütles üritust kokku võttes Põhjarannikule, et kõik kulges vägagi edukalt. "Pidu õnnestus, seda nägid kõik."

Esialgsete arvestuste kohaselt külastas festivali ligi 2000 inimest, sh need, kes olid tulnud kutsetega jms.

Novikovi sõnul jäid rahule ka esinejad.

"Meil töötasid väga head meeskonnad nii heli kui ka valgusega. Muidugi esines mõningaid tehnilisi raskusi, ent need said kiiresti ja kergelt lahendatud. Lõpptulemusena astusid kõik esitajad lavale õigel ajal, ehkki see ei olnud tehnilises plaanis sugugi kerge. Vaid Chizh & Co tuli lavale ehk seitsmeminutilise hilinemisega," on Novikov rahul.

Peaaegu kõik artistid lahkusid Narvast kohe pärast esinemise lõppu, ainult Leprikonsy (Valgevene) ja Uma2rman (Venemaa) jäid ööbima Narva-Jõesuu hotelli Liivarand.

Korralduse poole pealt tõi Novikov esile festivali territooriumil paiknenud piirete ja tualettide mitterahuldava seisukorra − partner vedas alt. "Tualetid polnud just parimas seisukorras ning piirdetaradki jätsid paremat soovida."

Juri Novikovil on Narvaga ammused perekondlikud ja sõprussidemed ning ta plaanib Tallinnast sinna elama kolida. Festival "Go Narva!" on Novikovil piirilinnas esimene korralduskogemus. "Selle festivali idee tuli mul omal ajal unes," tunnistas ta.

Pärast seda endelist unenägu algaski jaanuaris töö festivali korraldamise kallal ning idee elluviimiseks kulus kaheksa kuud. "Need olid kaheksa kuud igapäevast tööd ning see töö jätkub praegugi," märkis Novikov.