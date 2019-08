Narvas algab ooperifestival

Tribüünid mahutavad üle kuuesaja inimese. Narva ooperipäevade direktor ja kunstiline juht Julia Savitskaja rõhutas, et vihma pole karta vaja, sest nii publikukohad kui ka lava hakkavad paiknema kindlalt paigaldatud katuse all.

"Olen saanud tagasisidet, et inimesed pelgavad vihmast ilma, ning seepärast on väga tähtis, et meil saab olema katus ning isegi vihma korral probleeme ei teki. Nii et ei tasu seda üritust mööda lasta," sõnas korraldaja.

Ooperipäevade üritused algavad Kreenholmi manufaktuuri territooriumil paikneval pealaval 30. augustil, Vaba Lava Narva teatrikeskuses aga 28. augustil.

Narva ooperipäevadel on kavas ooperietendused "Dust", "Norma" ja "Orlando", muusikal "Juku" ning ooperigala. Samuti on plaanis väljasõidupäev Mäetaguse mõisa.

Lähemalt saab festivali kavaga tutvuda ooperipäevade ametlikul veebilehel www.narvaopera.ee.

Julia Savitskaja ütles, et mõningatele etendustele pileteid veel jagub, mõni etendus aga on juba välja müüdud. Näiteks on eriti väliskülaliste seas populaarsed "Norma", "Juku" ja ooperigala.

"Üleüldse on ooperifestivalid praegu maailmas väga populaarsed just postindustriaalsetel esinemisplatsidel, meil aga on Kreenholm tunnistatud ka muinsusmälestiseks," märkis Savitskaja festivali pealava asukoha valikut kiites.