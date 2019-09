Narva ooperipäevad algasid õudusega

Neljandad Narva ooperipäevad on jõudnud ekvaatorini ja nõnda võib Põhjarannik teha vahekokkuvõtte ning ühtlasi meenutada, mida veel näha ja kuulda saab. Juba praegu võib öelda, et ooperipäevad on kogunud rohkem publikuhuvi kui kunagi varem − samas ei tarvitse see korraldajatele lahedat äraolemist tagada, kui näiteks kohalik omavalitsus suure asja tegelikku väärtust ei mõista.