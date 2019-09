Sõnajalad seljatasid kohtus riigi: Aidu tuulikupargi ehitusload on kehtivad

Ehkki kohus kinnitas, et ehitusload kehtivad, on kaks juba valminud tuulikut tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kinnitusel planeeringule mittevastavad ning vaidlus selle üle, kas need tuleb lammutada või ei, jätkub.

Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust Aidu tuulikute kohtuasjas, mis tähendab, et Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu tuulikupargi rajamiseks on kehtivad, küll ei tähenda see, et kaks juba valmis tuulikut püsti jäävad.