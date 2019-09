Jõhvil on vana vaksalihoonega uus plaan

Kui varem on Jõhvi võimud vana raudteejaama hoone taastamisest rääkides rõhutanud, et sinna võiks tulla piirkonna ajalugu tutvustav muuseum, siis nüüd, kui riik on selle idee kohta leigust üles näidanud, rõhutab vald, et raudteejaamast võiks saada regiooni olulisemaid transpordisõlmi.