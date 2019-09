Tänavune "Rahvuskultuuride loomepada" on pühendatud laulupeo juubelile

Ehkki rahvusvahelise rahvuste päevaga ajastatud festivali ametlik avamine on kavas kell 11.30, avatakse uksed külalistele juba kell 11, mil algab esitlus "Rahvuste maitsed". Mullusel festivalil sai esimest korda rahvustoite degusteerida, see oli meelt mööda nii osavõtjaile kui ka külalistele ning seetõttu otsustati teha sellest traditsioon.

Rahvusvähemuste ümarlaua esimees Aleksandr Dusman märkis, et nagu kogu ülejäänud Eesti, ei saanud ka "Rahvuskultuuride loomepaja" korraldajad tähelepanuta jätta nii olulist sündmust, nagu seda on laulupeo 150. aastapäev. See suursündmus leiab kajastust ka südapäeval algaval traditsioonilisel temaatilisel konverentsil, mille teema on seekord "Laulupidu kui rahvusliku identiteedi kandja".