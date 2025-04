Jõhvi kontserdimajas rullub lahti muusikaline tsirkus

Noorte muusika- ja tsirkuseprojekt on sündinud Läti, Islandi, Liechtensteini ja Norra loovisikute koostööna. Muusikaline etendus kannab pealkirja "I Hate That They Eat Too Loud" ning see kujutab tänapäeva noori mõtisklemas end ümbritseva maailma üle.

Argielu tühised asjad võtavad sageli enda alla suure osa päevast ja noored tajuvad seda kõike tihtipeale vastuolulisena. Nii võibki hakata häirima see, kui keegi liiga valjusti sööb või liiga kõvasti muusikat kuulab. Aga niipea kui puututakse kokku elu pärisprobleemidega, kipuvad väikesed mured ununema ja kaotavad igasuguse tähtsuse. See on osa täiskasvanuks saamisest.

Läti muusikaauhindade aasta lavastuse auhinnale nomineeritud lavateose noored osalejad on töötubades kirjeldanud oma maailmapilti ja suhteid iseenda ning teistega. Nende vaated väljendavad lootust maailma suhtes, milles nad tahaksid elada, aga ka seda, mis näib neile ebaõiglasena.

Komponeerides kokku osalejate arvamusi ja töötubades loodud tsirkuseelemente, on näitekirjanik Ance Muižniece teinud loo sellest, kuidas inimesed kasvavad ja aktsepteerivad ennast ja maailma. Alati pole see protsess kerge, kuid siiski on see igaühe eluteel möödapääsmatu ja vajalik.

Lavastuse jaoks on neli heliloojat komponeerinud neli muusikateost, mida esitavad neljas stseenis viis tsirkuseartisti ja viis muusikut. Nii kohtuvad laval akrobaatilised trikid, kaasahaarav muusika ning lugu sellest, missugusena näevad 2025. aastal maailma ja selle võimalusi noored inimesed.

Koos on esmapilgul täiesti erinevad ja isegi vastandlikud asjad: uus ja spetsiaalselt selleks lavastuseks loodud muusika, kaasaegne tsirkusekunst, kus pole ühtki põlevat rõngast ega karu, ebatavaline kammeransambel ja piisavalt, kuid mitte liiga palju tehnikat. See kõik sulab kokku maitsekaks tervikuks ja mõjub värskendavalt.