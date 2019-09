Kohtla-Järve kultuurikeskuses näeb teatriteemalist komöödiat

Rakvere teatri "Hullemast hullem" on komöödia, kus miski ei suju planeeritult, kus küsitakse, mis saab, kui teatris läheb kõik valesti. Vaatajate ette astuvad harrastusnäitlejaid kehastavad professionaalid Indrek Apinis, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Anneli Rahkema, Peeter Rästas, Tarvo Sõmer ja Tarmo Tagamets, kes satuvad tõsist lugu jutustades lootusetult segastesse ja halenaljakatesse olukordadesse.

Inglise näitekirjanike ülimenukas eksimuste komöödia on tõeline teatraalsete katastroofide kadalipp, sest kõik, mis saab minna valesti, seda ka läheb. Kõik on justkui valmis ja läbi harjutatud, et 1920ndate keeruline müsteerium "Mõrv Havershami mõisas" etenduda saaks, ent millegipärast lähevad asjad valesti juba enne eesriide avanemist.