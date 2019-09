Aa küla sai Eesti ristsõnapealinnaks

Nuti ristsõnaajakirja suve alguses välja kuulutatud ristsõnapealinna võistluse võitis Aa, kes jättis selja taha teised tihedad ristsõnakohad nagu Are, Ikla ja Alu. Viimastest oli populaarsem ka Aseri, kes sai võistlustel auväärse teise koha. Ida-Viru asulatest pääses kümne parema hulka veel samuti Lüganuse vallas asuv Erra.

"Meil armastatakse välja jagada erinevaid pealinnatiitleid. Miks mitte siis ristsõnapealinna oma," ütles Aa külavanemale pealinnamärgi üle andnud Nuti ristsõnade toimetaja Kaarel Silmato, kes tõdes, et Aa on ristsõnade üks enim küsitavaid kohanimesid ja tiitel täiesti õigustatud.

Tiitli vastu võtnud Aa külavanem Helmi Sibrits tõdes, et Aa nime puudutav küsimus ristsõnades tekitab temas alati sooja tunde ning lubas tiitlit tähistava tahvli üles panna nii, et see oleks külalistele nähtav.