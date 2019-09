Purjus mees põhjustas Kiviõlis liiklusõnnetuse

Taat ähvardas aknast relvaga

15. septembril ähvardas 73aastane mees Narva-Jõesuus Karja tänaval majast möödunud 46aastast meest läbi korteri akna relvaga. Politseinikud leidsid läbiotsimise käigus korterist jahipüssi ja padrunid. Ähvardaja on kahtlustatavana kinni peetud.

Läbipekstud mees trepikojas

Ähvardas naabrinaist

Kaks noormeest kaebasid teineteise peale

Politseile teatati, et 14. septembri öösel tekkis Narvas Võidu prospektil konflikt kahe omavahel tuttava 19aastase mehe vahel. Üks mees teatas, et teine mees lõi teda. Vägivalda kasutanud mees teatas omakorda, et teine mees ähvardas teda relvataolise esemega.