Piirilinnas startis teine "Station Narva"

"Station Narva" asutaja Helen Sildna ütleb, et kui tema tiim hakkas mullu "Station Narvat" tegema, peeti kohe silmas kümne aasta perspektiivi, sest "ühtegi festivali pole mõtet alustada ja seda vaid aasta teha".

"Kindlasti oli teine festival plaanis, aga mida me mullu samal ajal ei teadnud, oli see, et SN vol. 2 saab toimuma aadressil Linda 2 paiknevas loome- ja ettevõtluskeskuses; seda polnud isegi olemas. Tegu on hea näitega sellest, mis Narvas toimub ja kui dramaatilised muutused siin on toimumas.

Kui mõtlen sellele, kui suurt mõju on Telliskivi loomelinnak kogu pealinna kultuurielule pakkunud, usun, et jälgime praegu Narvas ajalugu. Võiksime täna kõik oma mõtted kirja panna, et kümne aasta pärast tagasi vaadata, mis tegelikult on toimunud, mida Linda 2 on Narvale andnud. Olla selliste muutuste ajal kohal, on kõige huvitavam asi üldse," rääkis Sildna.

Dima Zavjalovil Peterburist on oma videoblogi "Dnevniki Zavvi", kus ta räägib peamiselt tänapäeva muusikast, sh suurtest festivalidest, mida külastab. Ta on TMW külaline juba 2015. aastast. "Iseloomustan SNi kui progressiivselt mõtlevate tänapäevaste inimeste kokkutulekut. See võiks vabalt aset leida Piiteris või isegi kuskil Leningradi oblastis. Äge, et see toimub Narvas, ja ma soovitan seda oma sõpradele kui boutique-festivali, kus on õdune, sõbralik ning positiivne olemine. On võimalus kuulatata nüüdisaegseid kollektiive, mis just praegu on oma loomingulises tipus, kõige trendikamad," ütles Zavjalov.

Mees ütleb, et tänavuse SNi kava on hästi tasakaalus ja pole liiga palju esinejaid. Tema lemmik sel festivalil on Soome duo PEU, kes teeb eneseiroonilist italo disco't ja esineb viimasena ööl vastu pühapäeva Ro-Ro klubis. Samuti ootab Zavjalov Valgevene grupi Moltšat Doma ülesastumist ning jaapanlaste MOJOt. "Võib öelda, et mulle meeldib lausa kogu käesoleva festivali kava," pole piiterlane kiitusega kitsi.

Festivali avapauk reedel oli multimeediumikeskuses Objekt toimunud äripäev teemafookusega "Produtsentide turg". Seal sõna saanud pungitaustaga Inglise muusikakriitik ja muusik John Robb rääkis, kuidas tulevik võib meid šokeerida ja kuidas popkultuuritarbija ses tulevikus hakkama saab. Samuti arutati seal kultuuripealinnade võimalusi ja kaaluti, kuidas Narva on ikkagi next − nii heas kui halvas.

Kohalik Bazar arutles kohe äripäeva järel selle üle, kes ikkagi Narva eest peab vastutust kandma. Kohalikus kunstiresidentuuris algas SNi animeeritud lühifilmide programm. Kava koostas Priit Tender ja see koosneb EKA animatsioonitudengite filmidest aastast 2007 kuni 2019.

Juba lõunast algasid heliproovid ja kohal olid bändid nii Peterburist kui Tokiost. Kell 20 alustas Vaba Lava fuajees äge Soome tüdrukute feministlik postpunkduo nimega SOFA. Päeva lõpus sai kuulda ka nublut, kes on Narvas alates oma "für Oksana" muusikavideost tegija.

Üks SNi kuraatoreid Ingrid Kohtla märgib, et paljud külastajad üle Euroopa on juba kõik rõhutanud seda, kui palju see linn on viimaste aastate jooksul muutunud: kiiremaks, kirevamaks, multifunktsionaalsemaks, julgemalt tuleviku suunas sirutuvaks.