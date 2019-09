Abakani vaksalist saab jälle Jõhvi raudteejaam

25. märtsil, märtsiküüditamise 70. aastapäeval avati 16 Eesti raudteejaamas, sealhulgas Jõhvis, kunstirühmituse SLED näitus "Siberi lapsed".

Just nendes jaamades laaditi inimesed 70 aastat tagasi vagunitesse ja saadeti Siberi poole. Jõhvist liikuma hakanud rongide sihtjaam oli Abakan, mistõttu just selline nimesilt kinnitati näituse osana ka Jõhvi jaamahoonele.

Näitus pidi algse plaani kohaselt üleval olema juuni keskpaigani, täpsemalt juuniküüditamise aastapäevani.

Jõhvi jaamahoonel on Abakani silt kui kohatähis tänini. Jõhvile pole hoonel vähimatki viidet.

"See tekitab segadust," ütles Jõhvi vallavolikogu liige Teet Enok, kes asja kohta ka vallavolikogult ja volikogu majanduskomisjonilt aru päris. Vastuseks viidati üksnes kunstiprojektile.

"Ma tegelen rendiautodega ja mu Venemaalt rongiga tulevad kliendid on korduvalt küsinud, mis asi see Abakan on − et nad äärepealt poleks Jõhvis rongilt mahagi tulnud," rääkis Enok. "Need, kes kogu aeg sõidavad, teavad, et see on Jõhvi, aga kes esimest korda tuleb, ei tunne ju seda piirkonda."

Enoki sõnul pole rongijaamas kusagil mingit viidet, et tegemist on näitusega, pole mingit selgitust, miks jaamahoonel selline silt on.

"Mina ise ka ei teadnud sellest näitusest, kuni volikogu eelmisel istungil minu küsimise peale sellest rääkima hakati," tõdes ta.

Neid, kes sellest näitusest kuulnud pole, on kindlasti päris palju ja rongiga Jõhvist läbi sõites võib selline slaavi tähtedega silt Jõhvi jaamahoonel mõneski kummastust tekitada.

Tõsi, raudteejaama ooteplatvormi varjualuse ühes otsas on "Jõhvi" silt küll olemas, ent esmalt jääb reisija pilk pidama ikka jaamahoonel ja seal pole "Jõhvit" kusagil.

ASi Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles, et kui üldiselt kestis näitus "Siberi lapsed" poole juunini, siis kolme jaamahoone puhul − Võru, Jõhvi ja Ülemiste − lepiti korraldajatega kokku seda aasta lõpuni pikendada.

"Kuna nendele jaamahoonetele lisas näitus pigem väärtust juurde ja sobis ka turistidele, siis olime nõus seda pikendama. Küll aga oli meil kokkulepe, et "Abakani" sildi oleksid nad pidanud eemaldama, mida nad kahetsusväärselt ei ole teinud. Lähemal ajal võetakse see silt maha ja asendatakse "Jõhvi" sildiga," lubas ta.

Installatsioon, nagu öeldud, jääb jaamahoone aknaavasid ilmestama aasta lõpuni.

Lilles ütles, et Eesti Raudteele pole segadust tekitava sildi kohta tulnud ühtegi teadet, et see kedagi häirinud oleks.