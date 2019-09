Dokumentaalnäidend "Lõhe" portreteerib Narvat kogu tema ilus

18. ja 19. septembril Vaba Lava Narva teatrikeskuse black-box´is esietendunud dokumentaalnäidendi "Lõhe" näol on tegu Narva portreega, mis on maalitud rohkem kui 150 intervjuu põhjal. Need intervjuud salvestati etenduse valmimise käigus nii Narvas kui ka Ivangorodis. Kohalikele pakuvad näidendis kindlasti äratundmisrõõmu ja -üllatust piirilinnaga seotud prominentide − nagu Peeter Tambu, Katri Raik, Oleg Pissarenko jt − portreed.