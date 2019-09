Saadikutel pole Ahtme õlitehase suhtes üksmeelt

Sel nädalal saatis Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjon saadikutele tutvumiseks teise Ahtme õlitehase detailplaneeringuga seotud otsuse eelnõu − planeeringu mittealgatamise kohta.

Esimene, algatamist toetav eelnõu valmis mitu kuud tagasi ja pidanuks algse plaani järgi juba augustikuisele istungile jõudma. Selle eel otsustati aga, et volikogule esitatakse otsustamiseks kaks eelnõu korraga ja seda oktoobri istungil.

Pole selge, mida tehakse

Kui planeeringu algatamist toetav otsuse eelnõu on suhteliselt lakooniline, siis teises on välja toodud hulk põhjendusi, miks planeeringu algatamist ei toetata.

Alustuseks märgitakse, et linnavalitsusele ja -volikogule on Ahtme elanikelt laekunud vastavalt 2088 ja 3474 allkirjaga pöördumised, milles inimesed väljendavad muret tehase tõttu halveneva keskkonnaseisundi pärast ja paluvad detailplaneeringut mitte algatada.

Ma toetan inimeste õigust infot saada. Riina Ivanova

Järgmisena tuuakse esile, et majanduskomisjoni liikmed pole kohtumistel tehast rajada sooviva OÜ Corestone Production esindajatega saanud oma küsimustele konkreetseid ja selgeid vastuseid. Kaheldavaks nimetatakse nii ettevõtja väidet, et pürolüüsi tehnoloogia ei too kaasa lõhnahäiringuid, kui ka lubadust töötada jäätmeid tekitamata ning kõik õlitootmisega kaasnevad produktid turustada.

Kuna ettevõte ei ole suutnud luua planeeritavast tegevusest konktreetset ettekujutust, leiab majanduskomisjon, et kõnealusel krundil kavandatava elluviimine toob kaasa keskkonnaseisundi, mikrokliima ja elukeskkonna halvenemise.

Arvamused ja emotsioonid jäägu kõrvale

Ühtaegu planeeringu algatamist mitte toetava eelnõu valmimisega jõudis linnavalitsusse Corestone Productioni tellimusel advokaadibüroos PwCLegal koostatud õiguslik hinnang, milles analüüsiti detailplaneeringu algatamata jätmist põhjusel, et selleks on ülekaalukas avalik huvi.

Advokaadibüroo märkis, et kohalikul omavalitsusel (KOV) on kohustus kaaluda avaliku huvi kõrval ka teisi, sh planeeringu taotleja huve; et omavalitsus peab kaitsma avalikku huvi mõistlikult, mistõttu ei saa jätta detailplaneeringut algatamata arvamustele, emotsioonidele või oletustele tuginedes.

Arvestada tuleb asjaoludega, mis räägivad detailpalneeringu algatamise poolt: planeering ei ole piirkonda sobimatu, sest tehas ehitataks sisuliselt tööstusparki; planeeringuga ei muudeta üldplaneeringut; ettevõtja on nõus keskkonnamõjude hindamisega ning omavalitsusel puuduvad analüüsid või uuringud, mis õigustaksid planeeringu algatamata jätmist.

Vastu ja poolt

"Igaüks otsustab ikkagi ise, kumba eelnõu varianti ta toetab. Mõni päev tagasi suhtlesin saadikutega telefoni teel ja mõni neist oli veel väga kahtlev, kuidas ta hääletab," ei osanud majanduskomisjoni esimees Viktoria Tsventarnaja volikogu liikmete meelestatust hinnata.

Volikogu esimees Riina Ivanova ei hakanud samuti ennustama, kumba eelnõu saadikud võiksid eelistada.

"Tundub, et arvamused jagunevad umbes pooleks," pakkus ta.

Viktoria Tsventarnaja ise detailplaneeringu algatamist ei toeta.

"Ma ei ole mitte põhimõtteliselt tehase vastu, vaid selgusetuse ja ebapiisava selgitustöö vastu. Ka see, et elamurajoon jääb tehasest vähem kui kilomeetri kaugusele, on minu arvates päris suur põhjus vastu olla. Ja ma ei saa mitte arvestada oma Ahtmes elavate valijate hääli − seal ongi minu põhilised valijad."

Riina Ivanova sõnul puudub planeeringu algatamata jätmiseks seaduslik alus: "Meil on linna arengukava ja üldplaneering, millest tuleb lähtuda, ning selle detailplaneeringu algatamine pole kummagagi vastuolus. Detailplaneeringu eesmärk on igale linnaelanikule infot anda. On väga hea, et inimesed väljendavad oma arvamust, aga arvamuse aluseks peab olema info − ja seda praegu ei ole. Spetsialistide arvamuse saame teada ainult siis, kui planeeringu algatame."

Ivanova sõnul peaksid saadikud otsuseid tehes lähtuma seadustest ja mõtlema eelkõige linna tulevikule. Valijate tahe ei pruugi alati seadustega kooskõlas olla.

"Oleme oma linna määratlenud tööstuslinnana. Kui tahame, et linn jääks püsima, ei saa me planeeringut algatamata jättes välja anda sõnumit, et tööstusettevõtted ei ole siia oodatud," arutles ta.

Ivanova toetab planeeringu algatamist.