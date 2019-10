Olga Žarkova maalid on täis romantikat

Näitusel väljas olevad maalid kajastavad Žarkova muljeid tema rohkearvulistelt reisidelt. Ekspositsioonis on peaaegu poolsada tööd, millest enamik on valminud viimase aasta jooksul. Neist üks − "Pljoss" − sai valmis vahetult näituse avamise eel ning sellel pole veel värvgi ära jõudnud kuivada...

Olga Žarkova on Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiõpetaja, Peterburi Vene muuseumi virtuaalse filiaali juht ja kahe andeka tütre ema. Sellest hoolimata leiab ta aega ka ise loominguga tegelemiseks.

"Kui sulle miski väga meeldib ja sa sellega tõesti tegelda tahad, siis leiad selleks kindlasti aega," ütleb Žarkova.

Mitmekesised huvid

Näitusel on väljas portreed, maastikumaalid, natüürmordid; eri žanrid ja aastaajad, reaalsus ja fantaasiad. Ent peaaegu kõik Žarkova tööd on maalitud arvukatel reisidel natuurist. Suur osa tema töödest on valminud Mihhailovskoje looduskaitsealal toimunud plenääridel ja seotud Puškini Mägedega.

Juubelinäituseks valmistus Žarkova terve aasta ning tänu kultuurkapitali toetusele said kümned tema tööd ka vääriliselt raamitud.

"Näitust kokku panna ei olnud raske," räägib ta. "Mul on kogunenud palju uusi töid, mida galerii alalised külastajad veel näinud pole. Ning neid täiendasin töödega, mida ma ise oma "kullafondiks" nimetan − need on tööd, mis mulle väga kalliks on saanud ja mida ma müüa ei taha."

Vaatajatega aga jagab Žarkova oma loomingut meeleldi ning kui teda mõnel näitusel osalema kutsutakse, siis vastab alati jaatavalt.

Inspiratsiooniallikas

Valge saali seintel olevaid maale silmitsedes on näha, et Žarkova põhiline inspiratsiooniallikas on reisimine. Tema tööd on täis romantikat: iga maali juures tahaks korraks peatuda ja veidi unistada. Žarkova kinnitab: peaaegu iga oma reisi ajal korraldab ta väikese plenääri, et selle käigus visandeid teha − midagi köitvat leiab kõikjalt.

"Väga sümpaatne näitus tuli," ütleb Žarkova kolleeg Juri Horev. "Eriti meeldisid mulle Alpi motiivid, natüürmordid, Puškini Mägedes valminud tööd. Tunnen Olgat palju aastaid ning võin kinnitada, et seda inimest on maalikunstita raske ette kujutada. Mulle meeldib, kuidas Olga töötab: tal on oma käekiri, mida kellegi teise omaga juba segi ei aja. Ta läheneb maalimisele meisterlikult ning töötab enesekindlalt ja täpselt. Soovin talle palju loomeenergiat ja uusi suurepäraseid töid."

Kohtumine autoriga

Juba oktoobri lõpus sõidavadki Olga Žarkova ja veel neli Kohtla-Järve kunstnikku järjekordsele plenäärile Veliki Novgorodi.